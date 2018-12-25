Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Minyatür Sergisi

Kahramanmaraş'ta Minyatür Sergisi

1 saat önce

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü ile Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğinde Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açılan Minyatür Sergisi ilgi gördü.

Kahramanmaraş'ta Minyatür Sergisi, System.String[]
Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü ile Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğinde Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açılan Minyatür Sergisi ilgi gördü.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile çok sayıda sanatseverin gezdiği sergide, geçmişi geleceğe taşıyan minyatür eserler büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, sergiye katılarak kendilerine güç veren tüm konuklarına teşekkür etti. Aslantürk, "Öğrencilerimiz tarafından ortaya çıkarılan bu eserler büyük bir özen ve özveri ile hazırlandı. Sergimize katılan tüm konuklarımız ile bize ev sahipliği yapan Piazza AVM'ye teşekkür ederiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:30 Kaynak: İHA

Vahdettin Özkan, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Güncel
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