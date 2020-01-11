Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, mobilya atölyesinde çıkan yangın panik yarattı.

Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, mobilya atölyesinde çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin ikinci katında çıktı. Güvenlik görevlileri, pencerelerden çıkan alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Atölyenin ikinci katında çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevleri diğer mobilya ve kerestelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde hasar meydana gelirken, çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
07:35 İzmir'de 1771 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
07:34 İzmir'de 1771 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
07:26 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla"... - Son Dakika
07:07 FLAŞ - Son Dakika
07:07 FLAŞ - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 07:43:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]