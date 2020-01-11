Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangınKAHRAMANMARAŞ'ta bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin ikinci katında çıktı. Güvenlik görevlileri, pencerelerden çıkan alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Atölyenin ikinci katında çıkan yangına hemen müdahale eden ekipler, alevler diğer mobilya ve kerestelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında işyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının neden çıktığı ile ilgili araştırma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın

Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:29 Kaynak: DHA
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