Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

13.04.2022 13:02
Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. Günevşevler Mahallesindeki evinin önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarı üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, olayı M.K'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlı M.K'yı çaldığı iddia edilen motosikletle yakaladı.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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