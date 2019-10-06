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Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimi

1 saat önce

Kahramanmaraş'da motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimi, System.String[]

Kahramanmaraş'da motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı Şahin ekiplerince kent genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

52 motosiklet ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde, eksiği veya kusuru bulunan 41 motosiklet sürücüsüne 33 bin 667 lira ceza uygulandı, 16 motosikletin ise trafikten men edildi.

Çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet de el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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