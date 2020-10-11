Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimi yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
Kentte motosikletlerde abartılı egzoz kullanımlarını engellemek, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılmasını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timleri tarafından denetim yapıldı.
Kentin farklı noktalarında drone destekli yapılan denetimlerde, 397 motosiklet kontrol edildi.
Denetimde, 349 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 48 motosiklet ise trafikten men edildi.
- Kaynak: AA
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