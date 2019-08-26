Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimleri
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Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimleri

17 dakika önce

Kahramanmaraş'ta motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde, sürücü belgesiz, kasksız ve tescil belgesiz sürücülere para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimleri, System.String[]

Kahramanmaraş'ta motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde, sürücü belgesiz, kasksız ve tescil belgesiz sürücülere para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, yaz döneminde motosikletlerin karıştığı trafik kazası sayısının artmasından dolayı 23 ile 25 Ağustos arasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 38 sürücü belgesiz, 32 kask kullanmayan, 5 tescil belgesiz sürücüye para cezası uygulandı ve araması olan 2 motosiklet trafikten men edildi. Motosiklet denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Kahramanmaraş, Motosiklet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:40 Kaynak: AA
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