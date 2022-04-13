Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı

13.04.2022 11:17
Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta park halindeki motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde M.Ö'ye (32) ait motosiklet park halindeyken çalındı. İhbar üzerine bölgede, kamera görüntüleri ve GPS kaydı araştırması yapan jandarma, şüphelinin M.K. (24) olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince şüpheli gözaltına alınırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Güneşevler Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika
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