Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kask kullanımına dikkat çekilmesi amacıyla sürücülere kask dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kask kullanımına dikkat çekilmesi amacıyla Demokrasi Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun da katıldığı programda, 250 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi. Sürücülere bilgilendirici broşür dağıtan Cebeloğlu, güvenli sürüş için kask takmaları uyarısında bulundu.

Cebeloğlu, gazetecilere, salgın dönemiyle birlikte motosiklet kullanımının yaygınlaştığını söyledi.

Motosiklette kask kullanılmadığı takdirde kazaların ciddi yaralanmalara yol açabildiğini ifade eden Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü olarak farkındalık oluşturmak amacıyla kask kullanımına dikkat çekmek, emniyet kemerinin kullanımına dikkat çekmek için arkadaşlarımız çalışma içerisinde. Arkadaşlarımız bu kapsamda kask dağıtım çalışması yaptılar. Bugün burada temin edilen kaskları motosiklet sürücülerine dağıtacağız. Yapılan uluslararası çalışmalarda kask kullanımı ölüm riskini yüzde 40, yaralanma riskini de yüzde 75'lere varan bir oranla azalttığını bilmekteyiz. Bu amaçla olası bir kazada can ve mal güvenliğinde yaşanabilecek kayıp ve yaralanmaları en aza indirmek için arkadaşlarımız sürekli bir şekilde alanda denetim yapmaktadır. Kazaları en aza indirmek için en güzelini yapma gayreti içerisindeyiz."

Cebeloğlu, kaskların temin edilmesinde emeği geçen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.

Program, Cebeloğlu'nun kask dağıtılan sürücülerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.