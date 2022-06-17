Kırsal Taşoluk Mahallesi'nde, marul ekili bir tarlanın kenarında devrilmiş bir motosiklet ile bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika

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