Kahramanmaraş'ta Motosikletin Çarptığı 'Yaya' Öldü
16 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Kutbettin Aktekin (54), hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Kutbettin Aktekin (54), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Şekerdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Kutbettin Aktekin'e, E.O. yönetimindeki 46 ND 211 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Aktekin, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Acil Servis
'te tedaviye alınan Aktekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet
sürücüsü E.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:58 Kaynak: DHA
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