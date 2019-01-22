Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Motosikletin Çarptığı 'Yaya' Öldü

Kahramanmaraş'ta Motosikletin Çarptığı 'Yaya' Öldü

16 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Kutbettin Aktekin (54), hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta Motosikletin Çarptığı 'Yaya' Öldü, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Kutbettin Aktekin (54), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şekerdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Kutbettin Aktekin'e, E.O. yönetimindeki 46 ND 211 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Aktekin, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekipleri tarafından  Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Aktekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü E.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:58 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç'ın Eşi Chloe Loughnan, Sosyal Medyadan Gelen "Biraz Kocanla İlgilen" Yorumuna Sert Çıktı 3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis İstendi

Mültecileri Kabul Eden Avrupa Ülkesine Türklerden Rekor Başvuru AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a Taziye Telefonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 23:14:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Motosikletin Çarptığı 'Yaya' Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]