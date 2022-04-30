Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

30.04.2022 16:17

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı genç kız yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı genç kız yaralandı.

Şekeroba Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, A.Ö. (29), idaresindeki sepetli motosiklet,

otobüsten inen R.S. (17) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.Ö. (29), idaresindeki sepetli motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Genç kız, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı Son dakika haberi: Motorlu kurye ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı Tuzla'da soyulan kuyumcunun silahla vurulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı Tuzla'da soyulan kuyumcunun silahla vurulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
16:30 Bakan Nebati duyurdu: 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor
15:53 Yarın gerçekleşecek: Gökyüzünde 4 gezegen aynı çizgide buluşacak
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 16:58:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement