Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı genç kız yaralandı.
Şekeroba Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, A.Ö. (29), idaresindeki sepetli motosiklet,
otobüsten inen R.S. (17) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.Ö. (29), idaresindeki sepetli motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Genç kız, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika