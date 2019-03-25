Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Programı

Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Programı

1 saat önce

-Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı -Kıvrak, "Yazıcıoğlu vatan ve millet için şehadete ermiştir"KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Muhsin-i Tavır Platformu tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Programı, System.String[]
- Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı
-Kıvrak, "Yazıcıoğlu vatan ve millet için şehadete ermiştir"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Muhsin-i Tavır Platformu tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı düzenlendi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından katılımcılara Muhsin Yazıcıoğu'nun hayatından kesitlerin yer aldığı video gösterimi izletildi. Anma programında Yazar Mehmet Işık, Edebiyatçı Memduh Atalay, Yazıcıoğlu ailesinin avukatları Kemal Yavuz ve Selami Işık katılımcılara Muhsin Yacızıoğlu ile ilgili anekdotlar anlattı.
Muhsin Yazıoğlu'nun vatan ve milleti için şehadete erdiğini söyleyen eski Alperen Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı ve Muhsin-i Tavır Platformu Başkanı Ali Kıvrak, " Bugün ki programımız Muhsin'i Tavır Hareketi içerisinde olan, Alperen yürekli herkes adına düzenlenen bir programdır. 25 Mart 2009'da vatanı, milleti, devleti için şahadete eren Muhsin başkanı anlama programı düzenledik. Muhsin başkanın vatanı için bir duruş sergilediğini burada tekrar deklare edip, vefatının 10. yılında Muhsin başkanı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı, suikastı düzenleyenlere karşı bir mesaj vermektir. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Genel
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