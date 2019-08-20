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Kahramanmaraş'ta muhtarlık binasında yangın

50 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mahalle muhtarlığı binasında yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta muhtarlık binasında yangın, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mahalle muhtarlığı binasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde muhtarlık binasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, yangının elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın söndürürken, bölgede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
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