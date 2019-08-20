Kahramanmaraş'ta muhtarlık binasında yangın
50 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mahalle muhtarlığı binasında yangın çıktı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
'ın Dulkadiroğlu
ilçesinde mahalle muhtarlığı binasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde muhtarlık binasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, yangının elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.
Yangın söndürürken, bölgede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi