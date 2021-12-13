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Kahramanmaraş'ta "Mutfakta Umut Var" projesi iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Mutfakta Umut Var" projesi iş birliği protokolü imzalandı

13.12.2021 17:41
Kahramanmaraş'ta "Mutfakta Umut Var" projesi iş birliği protokolü imzalandı

Kahramanmaraş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve MADO arasında "Mutfakta Umut Var" (Aşçı Çırağı Kursu) projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve MADO arasında "Mutfakta Umut Var" (Aşçı Çırağı Kursu) projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

WFP Temsilcisi ve Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı ve Program Müdürü Margaret Rehm, Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen törende, Sosyo Ekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programının (SES) yürütülmesine dair iş birliği protokolünün hayata geçirilmesi için kente geldiğini belirtti.

Kahramanmaraş'a ilk defa geldiğini ancak dondurmasını birçok defa tatma fırsatını bulduğunu anlatan Rehm, dondurmanın başkentinde olmanın ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Grede, WFP olarak MADO ile iş birliği yapıyor olmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında dondurmanızın satıldığını biliyorum. Son olarak ABD'de var olduğunuzu öğrendim. Özellikle bölgemizde sosyal uyumu destekleyen bir projeyi desteklediği için MADO ile çalışmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Ayrıca şunu paylaşmak istiyorum ki Türkiye, WFP operasyonları için çok kritik bir rol oynuyor. Türkiye hükümeti, bize gösterdiği ciddi bir hoşgörü ve desteğinin yanı sıra bizim için önemli bir satın alma merkezi. Her yıl WFP 130 milyondan fazla insanı besliyor."

Özel sektörün Sosyo Ekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı için çok önemli bir rolü olduğuna işaret eden Rehm, üç yılda 5 bin kişiyi bu program kapsamında mezun etmeyi planladıklarını söyledi.

Rehm, WFP Türkiye olarak yerel ekonomilerin özellikle istihdam kısmına destek olmayı amaçladıklarını vurgulayarak bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen markalarıyla iş birliği yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur da Türkiye'nin geçmişten geleceğe uzanan damak tadını dünya insanlarına tattırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

İmzalanan protokolle öğrencilerin aldıkları pratik ve teorik eğitimin ardandan kendi tesislerinde stajlarını yapabileceğini belirten Kanbur, stajlarını tamamlayanların ise istihdam edileceğini ifade ederek "Sanatı ve ustalığı artık bundan sonra diplomalı ustalar yetiştireceğiz. Bu nedenle bu yükü aldık. Biz burada devlete yük değil, devletin yükünü almak, sektörün yükünü almak... Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da turizm otelcilik okullarını bünyemize aldık. Burada gayemiz daha profesyonel, diplomalı usta yetiştirmek." diye konuştu.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen de düzenlenen kurslardan Türk ve geçici koruma statüsündeki göçmenlerin faydalanabileceğini belirtti.

Yakın zamanda ikincisini başlatacakları kurs için yaklaşık 400 kişilik başvuru alındığını, programa katılacak kursiyerlerin ise bu kişiler arasından seçileceğini dile getirdi.

İş-Kur İl Müdürü Ali Yüce ise WFP, Milli Eğitim Bakanlığı ve İş-Kur iş birliği kapsamında başlatılan pilot projenin sonuç itibarıyla başarıya ulaştığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta Mutfakta Umut Var projesi iş birliği protokolü imzalandı
Kahramanmaraş'ta Mutfakta Umut Var projesi iş birliği protokolü imzalandı
Kahramanmaraş'ta Mutfakta Umut Var projesi iş birliği protokolü imzalandı
Kahramanmaraş'ta Mutfakta Umut Var projesi iş birliği protokolü imzalandı
Kahramanmaraş'ta Mutfakta Umut Var projesi iş birliği protokolü imzalandı

Kahramanmaraş, Türkiye, Mado, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Mutfakta Umut Var' projesi iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "Mutfakta Umut Var" projesi iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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