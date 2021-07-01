Kahramanmaraş'ta müzik festivali hazırlıkları - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan "Elbistan Festivali"nin lansmanı yapıldı.

Programa, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ile ilgililer katıldı.

Başkan Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, şehrin ekonomisini canlandırmak ve tanıtımına katkı sağlamak adına özellikle gurbetçi vatandaşların yurda dönüş tarihini de göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Festivalde sanatçıların sahne alacağını aktaran Gürbüz, etkinliğin Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden birisisi olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Nüfusumuz kadar bir nüfus, yurtdışında yaşıyor. O insanlar, orada mücadele ediyorlar. Hem bizi temsil ediyorlar hem de bu mücadele sonucunda elde ettikleri kazançları kendi topraklarında yatırıma dönüştürüyorlar. Bizim ana temamız insanımız. İnsanlarımızın onuruna bir festival düzenlemek istedik. Tabi festivalde yöresel ürünlerimizin de tanıtımını yapmayı ihmal etmeyeceğiz. Bizim en güzel güzel lansmanımız ve en değerli varlığımız insanımız. Onların onuruna bir festival yapalım."

Gürbüz, Festivalde 26 Temmuz'da Cem Adrian, 27 Temmuz'da Mehmet Erdem, 28 Temmuz'da Yusuf Güney, 29 Temmuz'da Ali Kınık, 30 Temmuz'da Irmak Arıcı, 31 Temmuz'da Oğuz Aksaç ve 1 Ağustos'ta da Haluk Levent'in sahne alması planlandığını sözlerine ekledi.