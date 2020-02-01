Kahramanmaraş'ta namazlarını 5 vakit camide kılan 345 çocuk ödüllendirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta namazlarını 5 vakit camide kılan 345 çocuk ödüllendirildi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta, Lider Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü'nün "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında namazlarını 5 vakit camide kılan 345 çocuk ödüllendirildi.

Kahramanmaraş'ta namazlarını 5 vakit camide kılan 345 çocuk ödüllendirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta, Lider Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü'nün "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında namazlarını 5 vakit camide kılan 345 çocuk ödüllendirildi.

Derneğin, Kahramanmaraş'ta 20-30 Ocak tarihleri arasında yürüttüğü proje kapsamında, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 14 camide 6-13 yaş arası 345 çocuk, 11 gün boyunca beş vakit namaza camiye devam edip, sureler ezberledi.

Camilerde düzenlenen törende, çocuklara para ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Proje Koordinatörü Fatih Yiğit, projeyle amaçlarının, dinin direği olan namaza, çocukları erken yaşlarda alıştırmak olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta üçüncüsünü düzenledikleri projeyle yüzlerle çocuğun beş vakit namazda camilerde buluştuğunu ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Camide namaz kılmayı çocuklara sevdirmek, güzel ahlaklı ve iç huzura sahip bir gençlik yetiştirmek inancıyla yapmış olduğumuz projenin yürütülmesinde büyük gayret gösteren cami görevlilerine, İl ve İlçe Müftülüklerine, projeye sponsor olarak destek firmalarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ederim."

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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