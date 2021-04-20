Kahramanmaraş'ta Nurhak Belediyesi hizmet binası karantinaya alındı - Son Dakika

Toplantıda, personellerde görülen vaka ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Nurhak Belediyesi hizmet binasında 19 Nisan'dan itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

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