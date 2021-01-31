Kahramanmaraş'ta ocak ayında 63 silah ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ocak ayında 63 silah ele geçirildi

31.01.2021 12:47
Kahramanmaraş'ta ocak ayında 63 silah ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince ocak ayı içerisinde 63 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince ocak ayı içerisinde 63 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, havaya ateş edenlere, silah taşıyan kişilere fırsat verilmediği ve sıkı denetim yapıldığı bildirildi.

Silahla meydana gelmesi muhtemel olaylara yönelik polis tarafından yoğun denetimler yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Havaya ateş eden magandalara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi. Polis ekipleri huzur uygulamalarında denetim ve alınan tedbirlerde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için yoğun önlemler aldı. Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı. Toplamda 62 şahıstan 2'si ruhsatlı 23'ü ruhsatsız 25 tabanca, 7 ruhsatsız pompalı tüfek, 16 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatlı av tüfeği, 13 kurusıkı tabanca ele geçirildi."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta ocak ayında 63 silah ele geçirildi - Son Dakika


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