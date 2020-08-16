Kahramanmaraş'ta off-road heyecanı - Son Dakika

ELOFF Başkanı Galip Şahin ise organizasyonun gerçekleştirilmesine katkıları nedeniyle Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.

Söz konusu alanda ileri tarihte ulusal çapta off-road yarışları yapmayı hedeflediklerini aktaran Gürbüz, "Off-road sporuna gönül vermiş herkesi burada ağırlamak istiyoruz. Adrenalin tutkunlarına, ELOFF üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı Mehmet Gürbüz 'ün start verdiği organizasyonda yarışmacılar, araçlarıyla zorlu parkurda en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya mücadele verdi.

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (ELOFF) iş birliğinde Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki lavanta bahçelerinde hazırlanan parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, 30 ekip katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 18:01

Kaynak: AA

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