Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

10.08.2022 12:34

Kahramanmaraş'ta, oğlu tarafından öldürülen polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta, oğlu tarafından öldürülen polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Polis memuru Mehmet Özyürek'in cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından tören alanına getirildi.

Törende Özyürek'in özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Celal Yüzgeç tarafından dua edildi ve helallik alındı. Cenaze, törenin ardından defnedilmek üzere Önsen Mahallesi mezarlığına götürüldü.

Törene Özyürek'in yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik katıldı.

Önsen Mahallesi'nde dün evlerinin çatısında maket bıçağıyla kendisine zarar vermeye çalışan B.Ö. (22), babası Mehmet Özyürek tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış, çıkan arbedede babasının beylik tabancasını alan B.Ö, babası, annesi H.Ö. (45), ağabeyi H.F.Ö. (25) ve kardeşi T.Ö'yü öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

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Kaynak: AA

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Önsen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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