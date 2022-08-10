Önsen Mahallesi'nde dün evlerinin çatısında maket bıçağıyla kendisine zarar vermeye çalışan B.Ö. (22), babası Mehmet Özyürek tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış, çıkan arbedede babasının beylik tabancasını alan B.Ö, babası, annesi H.Ö. (45), ağabeyi H.F.Ö. (25) ve kardeşi T.Ö'yü öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

Törende Özyürek'in özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Celal Yüzgeç tarafından dua edildi ve helallik alındı. Cenaze, törenin ardından defnedilmek üzere Önsen Mahallesi mezarlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Önsen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

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