Kahramanmaraş'ta oğluyla düştüğü akarsuda kaybolan babanın da cesedi bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta oğluyla düştüğü akarsuda kaybolan babanın da cesedi bulundu

16 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için kıyısına gittikleri akarsuya düşüp kaybolan çocuğun ardından babasının da cesedi bulundu.

Kahramanmaraş'ta oğluyla düştüğü akarsuda kaybolan babanın da cesedi bulundu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için kıyısına gittikleri akarsuya düşüp kaybolan çocuğun ardından babasının da cesedi bulundu.

Narlı- Aksu Çayı Belediye Çöplüğü mevkisinde kaybolan Başar Şireki'nin (12) dün cesedinin bulunmasının ardından bugün de Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi ile AFAD ve jandarma ekibi baba Necip Ahmet Şireki'yi arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Şireki'nin cesedini oğluyla birlikte düştükleri yerin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde buldu.

Şireki'nin cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 26 Şubat'ta balık tutmak için kıyısına gittikleri akarsuya düşerek kaybolan baba ile oğlu için arama çalışması başlatılmış, Başar Şireki'nin cesedine dün ulaşılmıştı.

Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:10 Kaynak: AA
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