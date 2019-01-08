Kahramanmaraş'ta Öğrenci Servisi Devrildi: 4 Yaralı
2 saat önce
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Nurhak
ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen öğrenci servisi minibüsü, Karaçar Mahallesi Kapudere mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan biri ağır 4 öğrenci, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Nurhak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, minibüste bulunan 13 öğrencinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Ayrıca kazanın, minibüs sürücünün, karşı yönden gelen tıra çarpamamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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