Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki 46 J 0084 plakalı öğrenci servisi ile P.A'nın kullandığı 46 P 2300 plakalı otomobil, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, servisteki 4 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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