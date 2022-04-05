Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

05.04.2022 11:23
Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

M.Ç. yönetimindeki 46 J 0084 plakalı öğrenci servisi ile P.A'nın kullandığı 46 P 2300 plakalı otomobil, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, servisteki 4 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş, Otomobil, Çavuş, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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