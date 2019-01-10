Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Öğrenci Servisiyle Otobüs Çarpıştı: 8 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Öğrenci Servisiyle Otobüs Çarpıştı: 8 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Öğrenci Servisiyle Otobüs Çarpıştı: 8 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mehmet Sütdelisi'nin kullandığı 46 S 0803 plakalı öğrenci servisi, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde, Abdullah Gül idaresindeki 46 BH 351 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Kazada yaralanan 8 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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