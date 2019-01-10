Kahramanmaraş'ta Öğrenci Servisiyle Otobüs Çarpıştı: 8 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta öğrenci servisi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Mehmet Sütdelisi'nin kullandığı 46 S 0803 plakalı öğrenci servisi, Dulkadiroğlu
ilçesi Karacasu
Mahallesi'nde, Abdullah Gül
idaresindeki 46 BH 351 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.
Kazada yaralanan 8 öğrenci, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:22 Kaynak: AA
Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Seçime Girenler Görevi Bıraksın, Biz de İstifa Edelim
FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı