Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini polisten aldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini polisten aldılar - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini polisten aldılar

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta karne günü dolayısıyla okulları ziyaret eden polis ekipleri, öğrencilere karneleriyle birlikte çeşitli hediyeler verdi.

Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini polisten aldılar, System.String[]

Kahramanmaraş'ta karne günü dolayısıyla okulları ziyaret eden polis ekipleri, öğrencilere karneleriyle birlikte çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Reşit Gümüşer İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğrencilere karnelerini takdim eden polis ekipleri, beraberinde çeşitli hediyeler vererek öğrencileri mutlu etti.

Öğrencilerden tatil dönemlerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini isteyen polisler, genel güvenlik konularında hakkında da talebelere bilgi verdi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisinin ailesi tarafından reddedilen Suriyeli genç, intihara kalkıştı
Kolombiya'da evlenmekten vazgeçen damat, kaçırıldığı yalanıyla düğününe gitmedi Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım Lüks araçla mücevher dükkanına dalıp hırsızlık yapan şahsın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 20:40:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini polisten aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]