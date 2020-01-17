Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini polisten aldılar - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta karne günü dolayısıyla okulları ziyaret eden polis ekipleri, öğrencilere karneleriyle birlikte çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Reşit Gümüşer İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğrencilere karnelerini takdim eden polis ekipleri, beraberinde çeşitli hediyeler vererek öğrencileri mutlu etti.

Öğrencilerden tatil dönemlerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini isteyen polisler, genel güvenlik konularında hakkında da talebelere bilgi verdi.