Kahramanmaraş'ta öğrencilere çikolata ikramı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla öğrencilere çikolata ikram edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda öğrencilere üzerinde Hazreti Peygamber'in bir hadislerinin yazılı olduğu sayfalar bulunan çikolatalar dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) hayatı anlatıldı.

Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan, Gaziosmanpaşa Ortaokulunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler verdi.

Bu haftanın temasının Hazreti Peygamber ve çocuk olduğunu belirten Aydoğan, "Peygamber Efendimiz, her konuda olduğu gibi çocuğa yaklaşım konusunda da en güzel örnek ve yol gösterici olmuştur. Öğretmenlerimiz de hazırladıkları Hadis-i Şerifleri öğrencilerimize dağıtarak Peygamber Efendimizi anmak ve anlamak, insanlığa takdim ettiği değerleri öğrenmek ve milletimizde var olan Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan temayı öğrencilerimizle paylaşmışlardır." diye konuştu.