Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta öğrencilere KAEÜ tanıtıldı
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Kahramanmaraş'ta öğrencilere KAEÜ tanıtıldı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Kahramanmaraş'ta üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik tanıtım çalışması yaptı.

Kahramanmaraş'ta öğrencilere KAEÜ tanıtıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Kahramanmaraş'ta üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik tanıtım çalışması yaptı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Tercih Günleri Fuarı"nda, KAEÜ tanıtım standı kurularak öğrencilere bilgi verildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli, fuar alanına gelen öğrencilere Kırşehir, kentin kültürel özellikleri ve üniversite hakkında sunum yaptı. Ahi Evran Üniversitesinin eğitim anlayışı, akademik yapısı ile ilgili bilgilendirme yapan uzman ekip, öğrencilere tercih edebilecekleri bölümlerden bahsetti.

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tanıtım broşürü ve çeşitli materyaller dağıtılırken, kentin imkanları, barınma ve sosyal etkinlikler de anlatıldı.

Ahi Evran Üniversitesinin tanıtım standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ahi Evran Üniversitesi, Kahramanmaraş, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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