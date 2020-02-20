Kahramanmaraş'ta öğrencilere uçakla Ankara gezisi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta öğrencilere uçakla Ankara gezisi

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta öğrenciler, "Başkenti Görmeyen Kalmasın" etkinliği kapsamında uçakla Ankara'ya gönderildi.

Kahramanmaraş'ta öğrencilere uçakla Ankara gezisi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta öğrenciler, "Başkenti Görmeyen Kalmasın" etkinliği kapsamında uçakla Ankara'ya gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ve Anadolujet'in katkılarıyla başlayan etkinlikle ilk kafile, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan yolcu edildi.

Uğurlama programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kendi gençlik dönemlerinde imkanların kısıtlı olduğunu ifade etti.

Bugün hiç uçağa binmeyen ve Ankara'yı görmeyen gençleri Ankara'ya uğurladıklarını belirten Güngör, "Şimdi çok şükür imkanlarımız daha fazla. 'Uçağa binmeyen kalmasın, Ankara'yı görmeyen kalmasın' parolası ile bir program yürütüyoruz. İlk öğrenci kafilemizi Ankara'ya uğurluyoruz. 40 öğrencimiz ve iki öğretmenimiz nezaretinde 11 grup halinde bunu devam ettireceğiz. Bu uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise öğrencilerin gezerek ve görerek öğrenecekleri bilgilerin kitaplardan daha az olmadığını söyledi.

Ankara gezisinin günübirlik olacağını dile getiren Yılmaz, "Dolu dolu bir gün olacak. Ankara'da gidilmesi, görülmesi gereken yerleri gezip, görüp gelecekler. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ise uygulamadan öğrenciler adına oldukça mutlu olduklarını belirterek, "İlk defa uçağa binecek, ilk defa Ankara'yı görecek olmaları öğrencilerimiz adına güzel bir gelişme. Böyle bir uygulamaya destek verdiğimiz için bizler de çok mutluyuz. İnşallah öğrencilerimiz sağsalim gidip gelirler." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Ankara'ya giden öğrenciler, Feza Gürsoy Bilim Merkezi, Birinci Meclis Cumhuriyet Müzesi, Anıtkabir, MTA Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Panoramik Gezi ve Millet Camisi'ni ziyaret edecek.

Kahramanmaraş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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