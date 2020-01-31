Kahramanmaraş'ta öğrencilerin bulduğu yaralı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta öğrencilerin bulduğu yaralı köpek tedavi altına alındı

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde öğrencilerinin yurdun önünde bulduğu yaralı köpek, Hayvan Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kahramanmaraş'ta öğrencilerin bulduğu yaralı köpek tedavi altına alındı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde öğrencilerinin yurdun önünde bulduğu yaralı köpek, Hayvan Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Türkoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde destekleme ve yetiştirme kursuna gelen öğrenciler, okulun önünde yaralı halde buldukları köpeği, resim öğretmeni Fatma Demir'e söyledi.

Boyun kısmından sol ön ayak kısmına doğru yara alan köpeği o halde gören Fatma Demir, ilk önce veterinere, sonra da köpeği tedavisi için Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Hayvan Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Öğrencilerine duyarlılığından dolayı teşekkür eden Demir, "İnsanların daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde hareket ederek hayvanların da bir canı olduğunu unutmamalarını istiyoruz. Yaralı halde gördüğünüz bir hayvanı veterinere götürmek, onun yarasına merhem olmak çok da zor bir davranış değil. Herkesi bu şekilde duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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