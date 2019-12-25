Kahramanmaraş'ta öğrencilerin topladığı mavi kapaklarla engellilerin yüzü güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta öğrencilerin topladığı mavi kapaklarla engellilerin yüzü güldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta öğrencilerin topladığı mavi kapaklarla engellilerin yüzü güldü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta öğrenciler tarafından toplanan mavi kapaklarla alınan 4 tekerlekli sandalye, engelli vatandaşlara teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta öğrencilerin topladığı mavi kapaklarla engellilerin yüzü güldü, System.String[]

Kahramanmaraş'ta öğrenciler tarafından toplanan mavi kapaklarla alınan 4 tekerlekli sandalye, engelli vatandaşlara teslim edildi.

Kentteki bir özel okul öğrencileri, topladıkları 20 bin kapağı, 7 yıldır mavi kapak projesine öncülük eden ve topladığı mavi kapaklarla engellileri sevindiren Abdülkadir Gülmez'e teslim etti.

Gülmez'in mavi kapaklarla temin ettiği 4 tekerlekli sandalye, okulun konferans salonunda düzenlenen törenle engelli vatandaşlara teslim edildi.

Mavi kapakların toplanmasında emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür eden Gülmez, bugün 4 ailenin sevincine ortak olduklarını söyledi.

Okul yönetimini ve öğrencileri duyarlılıklarından dolayı kutlayan Gülmez, "Bedensel engeller bir şekilde aşılır. Cenabı Allah beynimize ve yüreğimize engel vermesin." dedi.

Okulun en çok kapak toplayan öğrencisi Mehmet Efe Türk ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Engelli kardeşlerimize yardım etmek için bu kapakları topladık. Onların mutluluğuyla mutlu olduk. İyilik yapmak harika bir duygu." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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