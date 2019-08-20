Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı

58 dakika önce

Kahramanmaraş'ta oksijen tüpünün alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta oksijen tüpünün alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.
Afşin- Elbistan ilçesi sınırlarında bulunan A Termik Santrali'nin mekanik atölyesinde, onarım sırasında bir oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Bu sırada atölyede çalışan Enes Can (25) ile Halil Çember (47) yaralandı.
Kurum ambulanslarıyla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:32 Kaynak: AA
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