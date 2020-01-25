Kahramanmaraş'ta okul çatısında yangın çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta okul çatısında yangın çıktı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Çiçekli Mahallesindeki Şehit Ahmet Bekar Ortaokulu'nun çatısında, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Yangına, Büyükşehir Belediyesine bağlı Andırın itfaiye ekipleri, Andırın Belediyesi, KASKİ ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen Andırın Kaymakamı Emre Dündar, "İtfaiye raporundan sonra yangının kesin çıkış nedeni belli olacak. Okulumuzda meydana gelen hasarı gidererek eğitime yetiştirmeye çalışacağız. Şu an herhangi bir sıkıntı yok sadece okulumuzun çatı kısmı yanmış bulunmakta." dedi.

Kahramanmaraş'ta okul çatısında yangın çıktı

Kahramanmaraş, Andırın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:07 Kaynak: AA
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