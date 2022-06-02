Kahramanmaraş'ta okul öncesi öğrencileri uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta okul öncesi öğrencileri uçurtma şenliğinde buluştu

02.06.2022 14:18
Kahramanmaraş'ta okul öncesi öğrencileri uçurtma şenliğinde buluştu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde okul öncesi öğrencileri düzenlenen şenlikte aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde okul öncesi öğrencileri düzenlenen şenlikte aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

Rabia Parkında düzenlenen Okul Öncesi Çocuk Şenliği'nde Afşin Anaokulu, Şehit Hüseyin Utku Gülbahar Anaokulu ve Lavanda Çiçeği Anaokulu öğrencileri, palyaço gösterileri, uçurtma şenliği, çeşitli oyunlar ve yarışmalarla doyasıya eğlendi.

Afşin Anaokulu Müdürü Şeyma Doğan, okul öncesi öğrencilerine güzel bir bahar havasında özel bir gün yaşatmak istediklerini belirtti.

İlçedeki ana okulları olarak uçurtma şenliği planladıklarını anlatan Doğan, "Amacımız çocuklarımızı okul dışına çıkartarak sosyalleşmesi, güzel bir gün geçirmesini sağlamak ve baharın geldiğini anlatmaktı. Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte uçurtma uçurdular ve geleneksel oyunlar oynadılar. Velilerimiz topaç çevirdiler, eski günlerine döndüler ve onlar içinde güzel bir gün oldu. Katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şenliğe, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ile ilgililer katıldı.

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu KIRKLARELİ - Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta okul öncesi öğrencileri uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:48 Emine Erdoğan, geri dönüşüm kutularının yaygınlaşmasını istedi: Söyleye söyleye başaracağız
13:46 Demet Şener'in evine astığı tablo sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı yorumu yaptı: Edep kalmadı
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:22:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta okul öncesi öğrencileri uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement