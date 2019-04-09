Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Okullar Arası Okçuluk Şampiyonası

Kahramanmaraş'ta Okullar Arası Okçuluk Şampiyonası

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından liseler arası okçuluk şampiyonası düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Okullar Arası Okçuluk Şampiyonası, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından liseler arası okçuluk şampiyonası düzenlendi.

Okullar arası okçuluk şampiyonası, yıldızlar, gençler ve minikler olmak üzere 3 kategoride düzenlenirken, şampiyonaya 100 sporcu katıldı.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, şampiyona ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, burada dereceye giren öğrencileri Türkiye şampiyonalarına göndereceklerini söyledi. Kabakçı, "Şehrimizin genlerinde olan, tarihimizden aldığımız özelliklerle okçuluk branşını geçen yıl itibariyle başlatmıştık. Bununla ilgili çok güzel dönüşümler aldık. Okçulukla ilgili çok güzel çalışmalar yapmaya başladık" dedi.

İlk defa yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonunun Kahramanmaraş'tan çıktığını ifade eden Kabakçı, "Arkasından Türkiye'de derece yapabilecek çocuklarımızın alt yapı çalışmasını oluşturduk. Bugünde okullar arası yarışmaları teşvik amaçlı yıldızlar ve gençler kategorisinde yapıyoruz. Bu yarışmalardan da sonuçta derece alacak çocuklarımızı ulusal bazda Türkiye şampiyonasına göndereceğiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:41 Kaynak: İHA
Ali ihsan, Kahramanmaraş, Spor
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