Kahramanmaraş'ta Okullar Tatil Edildi
35 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kahramanmaraş
'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Kentte ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:23 Kaynak: DHA
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