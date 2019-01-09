Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Okullar Tatil Edildi

Kahramanmaraş'ta Okullar Tatil Edildi

35 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta Okullar Tatil Edildi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.  Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Kentte ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:23 Kaynak: DHA

Kar, Kahramanmaraş, Güncel
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