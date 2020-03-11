Kahramanmaraş'ta okullarda koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta okullarda koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta okullarda koronavirüs önlemleri, System.String[]

Kahramanmaraş'ta okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yaptığı açıklamada, 11 ilçede bulunan bütün okullarda dezenfekte çalışmalarının başladığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs önlemlerine ilişkin, hafta başından bu yana çalışma başlatıldığını belirten Yılmaz, bugünden itibaren de 11 ilçedeki bütün okullarda dezenfekte çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatıldığını belirtti.

Dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizde herhangi bir durum söz konusu değil. Bizde zaten sorun olmaması için de tedbir alıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürülüğü olarak kendi imkanlarımızı genel ve yerel imkanları kullanmak suretiyle bütün okullarımızda en taşradaki köy okulumuzdan şehir merkezindeki okulumuza kadar dezenfekte yapılıyor. Bununla ilgili bağımsız bir grup kurduk. Bu grupta günlük dakika dakika, nerede ne çalışma yapılıyor, eksik ve noksanlık neler onları tamamlamak için hızlı bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan bu süreci atlatacağız." dedi.

Kahramanmaraş, Cemal Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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