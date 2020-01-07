Kahramanmaraş'ta ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı

7 saat önce

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürü Hakan Doğan, 2019 yılında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında önemli ölçüde azalma olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı, System.String[]

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürü Hakan Doğan, 2019 yılında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında önemli ölçüde azalma olduğunu söyledi.


Kahramanmaraş'ta ölümlü trafik kazalarında yüzde 19'luk azalmanın olduğunu vurgulayan Doğan, ölüm oranlarında ise yüzde 47'lik azalma kaydedildiğini belirtti. Yaralamalı trafik kazaların sayısının da düştüğünü belirten Doğan, 2020 yılında kazaların azalması adına çeşitli uyulama ve eğitimlerin devam edeceğini söyledi.


Mevsim nedeniyle sürücülerin kış lastiklerini kullanması gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Yaralamalı kazalarda bir önceki yıla oranla yüzde 7'lik bir azalma oldu. Kazalarda yaralanan kişi sayısında ise bir önceki yıla oranla yüzde 17'lik bir azalma oldu. 2020 yılının da sürücülerimiz açısından daha güvenli ve az kaza olan bir yıl olmasını diliyorum. Kentimizde bazı kavşaklarda ve yollarımızda uygulamalar yapılacak, kırmızı ışık ihlali yapılan Arsan, Karaziyaret ve Karacasu kavşaklarında drone ile denetimlerimiz sürecek. Emniyet kemeryle ilgili de Gaziantep uygulama noktamızda yaşam tüneli isimli eğitim yerimiz mevcuttur. Yaya önceliği başta olmak üzere okullarımıza bilgilendirme eğitimlerimiz devam edecek" dedi - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
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