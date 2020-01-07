Kahramanmaraş'ta ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir önceki yıla oranla 2019'da, ölümlü ve yaralamalı kazalarda düşüş olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir önceki yıla oranla 2019'da, ölümlü ve yaralamalı kazalarda düşüş olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümlü kazalarda yüzde 19, kazalardaki ölü sayısındaysa yüzde 47'lik düşüş yaşandığına işaret etti.

Yaralamalı kazaların yüzde 7, bu kazalarda yaralananların sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldığını kaydeden Doğan, şunları ifade etti:

"2019 yılında kazaların önlenmesi adına aldığımız tedbirler 2020 yılında da devam edecek. Özellikle çevre yollarında ve bazı güzergahlarda hız yapılan yerler var. Ağırlıklı olarak radar denetimlerimiz o bölgelerde olacak. Yine bazı kavşaklarda yapılan kırmızı ışık ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar dikkat çekti. Bu kavşaklarda drone ile kırmızı ışık denetimi yapıyorduk. 2020'de ise başta Arsan, Karaziyaret ve Karacasu kavşaklarında denetimlere ağırlıklı olarak devam edeceğiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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