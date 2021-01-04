Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Oluşan sis tabakası görsel şölen sundu - Son Dakika

Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Oluşan sis tabakası görsel şölen sundu
04.01.2021 17:41
Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Hava sıcaklığının birden düşmesiyle ilçe merkezi ve Elbistan Ovası üzerinde oluşan yoğun sis adeta görsel şölen sundu.
Kentin üzerini kaplayan ve denizi andıran görselden etkilenenler, sis tabakası altında kalan kenti, Şar Dağı'nın zirvesine çıkarak görüntüledi.
Bu arada sis nedeniyle Elbistan- Ekinözü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.
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