Onikişubat Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti - Son Dakika
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Onikişubat Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

04.10.2022 16:44
Onikişubat Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi kentteki temizlik işlerinde kullanılmak üzere filosuna 60 araç kattı.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi kentteki temizlik işlerinde kullanılmak üzere filosuna 60 araç kattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi adına temizlik filosuna 18 büyük, 18 küçük çöp aracı, 2 büyük, 4 küçük tamperli araç, 10 mobil müdahale aracı, 2 çöp kovası yıkama aracı, 2 süpürge aracı ile 4 iş makinasının dahil edildiği belirtildi.

Araçların dış giydirmelerinde EXPO 2023'e dair dikkat çeken görsellerin yer aldığı belirtilen açıklamada araçların sahada kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, belediye olarak asli görevlerinden birinin çevre temizliği olduğunu belirtti.

Hizmete yeni alınan araçların kente hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Mahçiçek, "Bu araçları sorumlulukla hareket ederek kullanmalıyız. Kendi aracımız olsa belki daha rahat kullanırız ama 450 bin kişinin emanetine sahip çıkmak hassasiyetiyle bu araçları şoför arkadaşlarımızın kullanacağına, sahip çıkacağına ve bakımlarını zamanında yapacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Onikişubat Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti - Son Dakika

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