KAHRAMANMARAŞ'TA ONLARCA BİNANIN YIKILDIĞI CADDENİN DEPREMDEN ÖNCEKİ HALİ - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ'TA ONLARCA BİNANIN YIKILDIĞI CADDENİN DEPREMDEN ÖNCEKİ HALİ

07.02.2023 10:46

KAHRAMANMARAŞ'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası şehir merkezindeki Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası şehir merkezindeki Trabzon Caddesi'nde onlarca bina yıkıldı. Kentin en işlek yerlerinden Trabzon Caddesi'nin, depremden önce çekilen fotoğraflarında bitişik halde çok sayıda 7-8 katlı bina olduğu görülüyor.

Kahramanmaraş'ta dün saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı. Yıkımın en çok olduğu yerlerden biri de kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi'ydi. Bitişik durumda 10'dan fazla bina yerle bir oldu. Depremin hemen ardından gün aydınlanınca çekilen görüntüler kentteki yıkımın boyutunu ortaya koymuştu. O caddenin depremden önceki durumunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Uydu fotoğraflarında, yıkılan binaların bir çoğunun alt katlarının mağaza üst katlarının ofis yada daire olduğu görülüyor.  7-8 katlı bitişik binaların eski yapılar olduğu anlaşılıyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
KAHRAMANMARAŞ'TA ONLARCA BİNANIN YIKILDIĞI CADDENİN DEPREMDEN ÖNCEKİ HALİ KAHRAMANMARAŞ'TA ONLARCA BİNANIN YIKILDIĞI CADDENİN DEPREMDEN ÖNCEKİ HALİ Denizli deprem için tüm imkanlarıyla seferber oldu Denizli deprem için tüm imkanlarıyla seferber oldu İzmir 112, Kahramanmaraş'ın çağrılarını karşılıyor İzmir 112, Kahramanmaraş'ın çağrılarını karşılıyor

Kahramanmaraş, Trabzon, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ'TA ONLARCA BİNANIN YIKILDIĞI CADDENİN DEPREMDEN ÖNCEKİ HALİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:35 AFAD'ın personel açıklamasına Milli futbolcu Melih Demiral'dan tepki: Yetersiz, insanlarımız göçük altında yardım bekliyor
10:28 Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor
10:28 Dolar, güne 18,83 seviyesinde işlem görerek başladı
10:23 Milli futbolcu Merih Demiral, deprem bölgesindeki AFAD'ın açıklamasına sert tepki gösterdi: Yetersiz!
10:16 Çağlar Söyüncü, deprem felaketi sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler
10:12 Depremde göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, saatler sonra yaralı şekilde çıkarıldı
10:10 6 önce inşa edilmişti! Malatya'daki depremde yeni yapılan bina yıkıldı
10:07 Jeolog Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin nasıl gerçekleştiği kartonlarla anlattı
10:02 Türkiye'deki deprem felaketi dünya basınında: Arama çalışmaları devam ediyor
09:58 Malatya'da 6 ay önce inşa edilen bina deprem sırasında yerle bir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 10:46:19. #1.13#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA ONLARCA BİNANIN YIKILDIĞI CADDENİN DEPREMDEN ÖNCEKİ HALİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement