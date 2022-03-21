Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü davasında 18 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü davasında 18 sanığa hapis cezası

21.03.2022 16:31
Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü davasında 18 sanığa hapis cezası

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne yönelik açılan ve 21 sanığın yargılandığı davada 18 sanık, 46 yıl 8 ay ila 2 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne yönelik açılan ve 21 sanığın yargılandığı davada 18 sanık, 46 yıl 8 ay ila 2 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz yargılanan 21 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık M.K'nin örgütlü bir şekilde, bir kısım suçları adı geçen sanıklarla birlikte işlediğinin yapılan araştırma neticesinde tespit edildiği belirtildi.

Mütalaada savcı, örgütün eylemleri kapsamında iş adamları adına alacak verecek tahsilatı yaptığını, iş adamı A.C. ile S.D'nin temsil ettiği şirket arasında bir alacak konusunun olduğunu, bu alacağın tahsili amacıyla M.K'nin ve örgütünün devreye girdiğini, parayı tahsil edemeyince örgütün komisyonunun verilmemesi üzerine bu kez grupların kendi arasında çatıştığını, örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen bir kısım silahların ticari kast ile bulundurulduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgüt elebaşı M.K'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağmaya teşebbüs, kasten yaralama, azmettirmek suretiyle nitelikli yağmaya teşebbüs, kasten silahla basit yaralama, silah ticareti yapmak" suçlarından 31 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Diğer sanıklardan M.A.K'ye "Azmettirmek suretiyle nitelikli yağmaya teşebbüs, kasten yaralama kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçundan 46 yıl 8 ay, aynı suçlardan E.K'ye 37 yıl 8 ay 15 gün, U.K'ye 31 yıl 15 gün, D.M.Ç'ye 11 yıl 15 gün, A.K'ye ise 10 yıl hapis cezası verildi.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağmaya teşebbüs, kasten silahla basit yaralama" suçlarına karışan A.B.K. 8 yıl 9 ay hapis ve 6 bin lira adli para cezasına, örgüte üye olan ve "Nitelikli yağma, mala zarar verme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" gibi suçlara karışan B.K. 7 yıl 1 ay, aynı suçlara karışan H.G. 2 yıl 11 ay, M.K. 10 yıl 5 ay, K.K. 4 yıl 10 ay 22 gün, M.M. 8 yıl 9 ay ve M.Ş. 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Örgüte üye olmadığı ancak iltisaklı olarak suça karıştığı belirlenen A.C. 6 yıl 8 ay, A.K. "Azmettirmek suretiyle nitelikli yağmaya teşebbüs, kasten yaralama" suçundan 6 yıl 8 ay, yine aynı suçtan A.Y. 3 yıl 4 ay, H.A. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken M.Ç'nin de "Tefecilik yapmak, azmettirmek suretiyle nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırılması kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Oğuzhan K, Ahmet K. ve Aziz S'nin beraatlerine hükmetti.

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Kahramanmaraş, Araştırma, İş Adamı, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü davasında 18 sanığa hapis cezası - Son Dakika


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