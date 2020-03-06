Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne yönelik operasyonda 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne yönelik operasyonda 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 3 ay süren takip sonrası kent genelinde 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda organize suç örgütü kurdukları ileri sürülen Çetin A., Cengiz T., Adem K., Kazım T., Ümit Y., Hatice C., Sedanur B. ve Abdullah T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çek, senet, telefon, bilgisayar, fişek gibi materyallere el konuldu.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:29 Kaynak: İHA
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