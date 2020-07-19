Kahramanmaraş'ta orman yangını - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını 3 hektarın üzerinde karaçam ormanı tahrip oldu Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde çıkan yangında 3 hektarın üzerinde karaçam ormanı tahrip oldu.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

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3 hektarın üzerinde karaçam ormanı tahrip oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde çıkan yangında 3 hektarın üzerinde karaçam ormanı tahrip oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Alişar Mahallesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğüne ait söndürme helikopteri, 5 arazöz ile 1 su tankıyla yangına müdahale edildi. 1 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. 3 hektardan fazla karaçam ormanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş, Ekinözü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta orman yangını - Son Dakika
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