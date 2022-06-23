Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta orman yangını: 30 dekarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta orman yangını: 30 dekarlık alan zarar gördü

23.06.2022 16:00

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta orman yangını: 30 dekarlık alan zarar gördü Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta orman yangını: 30 dekarlık alan zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Musalı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arozöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personel ile müdahale edildi.

Hava ve karadan müdahale edilen yangında, 30 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın sonrası ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta orman yangını: 30 dekarlık alan zarar gördü - Son Dakika

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