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Kahramanmaraş'ta orman yangını

3 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangında 2 hektarlık örtü zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta orman yangını, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangında 2 hektarlık örtü zarar gördü.
İlçeye bağlı Terzideresi Mahallesi'nde bir kişi evinin önündeki bahçenin temizliğini yapmak için kuru otları yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı.
Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz, 3 su tankı ve helikopterle müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 2 hektarlık örtü zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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