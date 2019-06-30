Kahramanmaraş'ta orman yangını
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta piknikte yakılan ateş nedeniyle orman yangını çıktı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:40 Kaynak: AA
'ta piknikte yakılan ateş nedeniyle orman yangını çıktı. Merkez Onikişubat
ilçesine bağlı Suçatı
Mahallesi Alaçayır mevkisinde, piknikte yakılan ateşten kaynaklandığı belirtilen yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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