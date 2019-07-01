Kahramanmaraş'ta orman yangını
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KAHRAMANMARAŞ'ta sigara izmaritinden dolayı çıktığı tahmin edilen orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:25 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta sigara izmaritinden dolayı çıktığı tahmin edilen orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Yangın, saat 02.30 sıralarında Gedemenli Mahallesi Kazma Caddesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş
Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan ve bir hektarlık alanda etkili olan yangının, atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı tahmin ediliyor.
- Kahramanmaraş
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