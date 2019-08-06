Kahramanmaraş'ta orman yangını
2 saat önce
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:22 Kaynak: İHA
'ta yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu.
Yangın, Onikişubat
ilçesi Köşürge Mahallesi Çınar-pınar mevkindeki dağlık alanda meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına ihbar üzerine 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 100 orman işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma işleminin devam ettiği bildirildi.
Yangında yaklaşık 20 hektar alan yanarak kül oldu. - KAHRAMANMARAŞ
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